Un tiktoker 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose, in base agli articoli 403 e 404 del codice penale. Al centro della vicenda ci sono alcuni video pubblicati sul suo profilo TikTok, chiamato TikTok con il nome “Taylorismo”, in cui il giovane recensisce messe e luoghi di culto con tono ironico e talvolta dissacrante.

Secondo quanto riportato dai quotidiani il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, i contenuti pubblicati tra dicembre e gennaio mostrano il 31enne mentre descrive le chiese partendo dagli esterni per poi entrare durante le funzioni religiose, senza però interromperle.

I dubbi sull’accusa e la reazione del tiktoker

Al momento non è stato chiarito quale video specifico abbia portato all’apertura dell’indagine né chi abbia presentato la segnalazione alle autorità, dato che per questo tipo di reato si procede d’ufficio. Il tiktoker è difeso dall’avvocato Giovanna La Mela.

Lo stesso Ragazzini ha commentato la vicenda con il suo stile abituale, pubblicando altri contenuti ironici in cui conferma di essere indagato. In uno di questi video compare anche davanti al palazzo di giustizia, trasformando la propria situazione giudiziaria in un racconto social coerente con il tono dei contenuti che lo hanno reso noto.