Il super temporale che ha devastato Valencia che tipo di fenomeno metereologico è? Intanto il nome che lo designa: l’acronimo DANA sta per Depresion Aislada en Niveles Altos. Tecnicamente, apprendiamo da 3BMeteo, una massa d’aria fredda in quota che si isola dal flusso principale, formando una depressione chiusa.

DANA, che fenomeno metereologico è?

Il risultato è un forte contrasto con l’aria calda e umida presente alle basse quote innescando temporali intensi seguiti da piogge abbondanti che si fanno ancora più abbondanti ed estrema in presenza di rilievi. L’autunno è il periodo, la Spagna il Mediterraneo occidentale lo spazio geografico più intereressati dal fenomeno.

Che si inscrive in un quadro più generale: si tratta dell’ennesimo evento alluvionale che interessa l’Europa meridionale in questo autunno. Ogni frazione di grado in più intensifica i rischi degli eventi estremi.