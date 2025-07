L’hanno arrestata per offesa alla morale. Con questa accusa Linda Martino, una danzatrice del ventre, star dei social (con oltre due milioni di follower) è finita in carcere in Egitto. Lei è una cittadina italiana, nata in Egitto, però sposata con un italiano. La ballerina si è sempre definita “più italiana che egiziana”.

Il caso di Linda (nome d’arte scelto dall’influencer) non è isolato, perché negli ultimi due anni sono state arrestate altre cinque danzatrici del ventre, tutte con le stesse caratteristiche: origine straniere, grande seguito sui social. L’accusa è sempre la stessa: offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e alla immoralità pubblica. Le autorità del Cairo considerano la donna una loro cittadina e si rifiutano di fornire informazioni a Roma. Dalle carte legali emergerebbe che Linda sia accusato di usare “tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”. Il tutto, testimoniato dai contenuti social da lei pubblicati.