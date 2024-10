La fiction su Sarah Scazzi almeno per il momento non andrà in onda. Il tribunale di Taranto ha infatti emesso il provvedimento di sospensione cautelare che blocca la trasmissione della fiction tv “Avetrana – Qui non è Hollywood” che avrebbe debuttato il 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. Il giudice che ha emesso il provvedimento ha fissato un’udienza di comparizione delle parti per il prossimo 5 novembre.

A presentare ricorso contro la serie è stato il sindaco di Avetrana

A presentare ricorso d’urgenza era stato il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi in cui chiedeva la sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per “appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”. Il sindaco del comune che sorge in provincia di Taranto ha presentato un ricorso quando mancavano solo 4 giorni dalla messa in onda della prima puntata della serie e chiede inoltre la rettifica del titolo. Nel ricorso, il sindaco Iazzi rivendica il fatto che Avetrana è nota per i tesori storici e artistici che ospita e quindi chiede “rispetto per la comunità e una giusta connotazione“.

La serie tv presentata alla Festa del Cinema di Roma