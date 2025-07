In merito alle indagini sul delitto di Garlasco, il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la posizione dell’Ufficio giudiziario. “Dato il continuo attribuire alla Procura di Pavia valutazioni, ricostruzioni, attività in corso e persino stati d’animo”, si legge nella dichiarazione, “ritengo necessario chiarire quanto segue: i magistrati titolari delle indagini, che aggiornano costantemente il Procuratore sull’accuratezza delle verifiche condotte, si esprimeranno ufficialmente solo al termine delle attività, adottando le decisioni necessarie”.

Il messaggio è stato reso pubblico per contrastare la crescente diffusione di interpretazioni non ufficiali, spesso diffuse da fonti esterne all’inchiesta.

“Nessuno parli a nome della Procura”

La nota prosegue con un richiamo diretto a chi, nelle ultime settimane, ha commentato pubblicamente la presunta direzione delle indagini. “Qualsiasi interpretazione proveniente da soggetti estranei all’Ufficio, in assenza di comunicati ufficiali, genera solo confusione”, scrive il Procuratore Napoleone. A suo dire, queste letture speculative alimentano discussioni fittizie, in cui consulenti, opinionisti ed esperti parlano di ipotetiche scelte investigative basate unicamente su congetture.

Il procuratore ha poi concluso con fermezza: “Ogni riferimento alla Procura di Pavia, anche quelli recentemente diffusi, deve considerarsi infondato, se non supportato da comunicazioni ufficiali”. Il messaggio è un appello alla cautela e alla responsabilità mediatica, in attesa che le indagini giungano al loro esito definitivo.