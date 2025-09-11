A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si arricchisce di un nuovo elemento: otto impronte digitali parziali sono state individuate su alcuni reperti sequestrati all’epoca dei fatti. Si tratta, in particolare, di due impronte sul sacchetto dei cereali e sei sul sacchetto della spazzatura, mentre nessuna traccia è stata trovata sulla confezione di tè freddo e sui biscotti. Le analisi sono state condotte nel corso di un incidente probatorio disposto dal gip di Pavia, con l’obiettivo di verificare se tali tracce possano essere considerate utili a fini investigativi e giuridici.

Al momento, però, non è ancora stato stabilito se queste impronte siano idonee per un confronto dattiloscopico. Secondo i consulenti, infatti, trattandosi di rilievi parziali, sarà necessario approfondire la loro qualità per stabilirne l’effettiva utilizzabilità. L’avvocatessa Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha chiarito che le impronte verranno inviate per ulteriori valutazioni e che non è affatto certo possano avere valore in sede processuale.

Indagini e prossime tappe processuali

L’attenzione si concentra ora sul confronto delle nuove tracce con i profili noti. Come ha osservato Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e consulente della difesa di Andrea Sempio, è probabile che le impronte possano appartenere alla vittima o ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Tuttavia, fino al completamento delle verifiche, nessuna ipotesi può essere esclusa. Le nuove analisi si affiancano ai precedenti accertamenti sul DNA, che avevano già rilevato tracce genetiche sia della vittima sia dell’allora fidanzato nei reperti sequestrati.

Il procedimento proseguirà con una nuova udienza fissata per il 26 settembre dal gip Daniela Garlaschelli. In quell’occasione si discuterà anche la richiesta di proroga dell’incidente probatorio avanzata dalla genetista Denise Albani, incaricata dal tribunale.