Sul pollice destro di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007, era stata individuata una traccia di DNA che oggi torna al centro delle indagini. Quel campione, repertato dai Ris di Parma e contrassegnato con la sigla “Mdx1”, era stato inizialmente considerato non interpretabile. In un verbale tecnico si legge infatti che gli elettroferogrammi relativi agli esami avevano manifestato “la presenza di una possibile commistione fra due DNA distinti”. Per questo, il materiale non era stato giudicato utile ai fini investigativi.

Contestualmente, altri reperti raccolti sul corpo della vittima avevano evidenziato la presenza di DNA attribuito ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e oggi indagato. Il suo profilo genetico sarebbe stato rintracciato sul mignolo destro e sul pollice sinistro della vittima.

Tracce biologiche e profili ignoti

Gli inquirenti non si stanno concentrando soltanto sulla traccia “Mdx1”, ma anche su tre ulteriori campioni biologici rinvenuti in punti considerati strategici della scena del crimine. Secondo le ricostruzioni, potrebbero trattarsi di profili femminili, dettaglio che aprirebbe nuovi scenari mai approfonditi del tutto in precedenza.

La complessità delle analisi genetiche ha reso difficile stabilire con certezza l’appartenenza dei campioni, tanto che alcune tracce sono state classificate con “aplotipo Y negativo”. Ciò non significa l’assenza di DNA maschile, ma piuttosto l’impossibilità di interpretare in maniera chiara i risultati disponibili all’epoca.

Gli accertamenti successivi e il caso ancora aperto

Nel 2014, sotto la guida del professore Francesco De Stefano, furono effettuati nuovi esami su nove unghie di Chiara Poggi, dato che una risultava mancante. Quegli accertamenti permisero di isolare altri profili genetici, come l’“Ignoto 2” sull’anulare sinistro, e di confermare il DNA attribuito ad Andrea Sempio. Tuttavia, dal pollice destro non emerse nessun dato utile.