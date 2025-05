Anni di violenze, fisiche e psicologiche, culminati in un processo in corso al tribunale di Viterbo. Protagonista, un uomo di 80 anni che ha denunciato l’ex moglie per maltrattamenti gravissimi. Secondo quanto riportato anche da ViterboToday, l’anziano ha affermato di essere stato vittima di un vero e proprio calvario domestico: “Stavo male per le botte che mi aveva dato – ha raccontato in aula, arrivando con una stampella –. Mi ha menato per almeno tre anni: quasi tutti i giorni trovava un pretesto per picchiarmi”.

La situazione sarebbe degenerata fino al 4 agosto 2018, quando l’uomo fu ricoverato in ospedale: “Mi colpiva con le stampelle e per questo avevo sempre le braccia livide”. In aula ha raccontato anche di umiliazioni continue: “Mi sputava in faccia, mi dava del bastardo, del delinquente. Ero sfinito”. La donna avrebbe avuto anche un amante, il cui confronto esasperava ancora di più l’uomo: “Diceva che era meglio di me, e se provavo a replicare erano insulti e botte”.

“Era un inferno. Vivevo con 40 euro al mese”

La convivenza si sarebbe trasformata in una separazione forzata sotto lo stesso tetto, in un clima definito dallo stesso uomo come “un inferno”. Ha ricordato in particolare l’episodio in cui fu costretto a smontare la maniglia del bagno per entrare, venendo comunque aggredito. “Anche quel giorno mi ha aggredito”, ha dichiarato. In più occasioni fu necessario l’intervento del 118 e persino dei vigili del fuoco, come quando rientrando bagnato dalla spesa, la donna si rifiutò di aprirgli la porta: “Diceva che non mi aveva sentito”.

Il dolore, ha spiegato, non era solo fisico. “Sono stato veramente male, ma lei non mi ha mai accudito, dicendomi che sarei dovuto morire sotto la sua mano”. L’uomo, invalido al 100%, ha raccontato che l’ex moglie si appropriava della sua pensione, lasciandogli solo “40 euro al mese” per vivere. “Tirava i piatti, buttava il cibo per terra”, ha aggiunto. Dopo la denuncia, sporta nel 2018, è seguita la separazione legale e l’allontanamento della donna dall’abitazione. “Quando se ne è andata, mi sono trovato anche senza luce e gas perché lei aveva stracciato i contratti”, ha concluso con amarezza.