Aveva denunciato il suo ex compagno per ripetuti episodi di violenza, ma la scorsa notte lui è tornato a cercarla, scagliandosi nuovamente contro di lei, in evidente stato di ebrezza. Fondamentale l’intervento di un vicino, che dopo aver compreso quanto stava accadendo, ha permesso alla donna di fuggire e di raggiungere la caserma più vicina, dove i carabinieri sono intervenuti bloccando l’aggressore. L’episodio è avvenuto nel quartiere Stella di Napoli.

La denuncia ai carabinieri poche ore prima dell’aggressione

Entrambi stranieri, 33 anni lei, 32 lui, i due avevano avuto una breve relazione. Tuttavia, lui continuava a presentarsi quasi ogni sera sotto casa di lei, perseguitandola e rendendo la sua quotidianità insostenibile. Questo l’aveva spinta a chiedere aiuto ai carabinieri della Stazione Napoli Stella, denunciando le vessazioni nella “stanza tutta per sé”, lo spazio riservato alle vittime di violenza. Una scelta previdente, visto quanto accaduto successivamente. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. La vittima ha riportato contusioni in diverse parti del corpo a causa delle percosse, ma non sarebbe in pericolo di vita.