Un uomo di 63 anni, condannato per lo stupro e l’omicidio della sua ex capa nel 1988, è stato giustiziato tramite iniezione letale in Florida. Richard Randolph, questo il suo nome, era stato condannato a morte nel 1989 per l’omicidio di Minnie McCollum, la direttrice del minimarket dove lavorava. In base ai documenti del tribunale, l’uomo aveva violentato e ucciso la 62enne dopo che lei lo aveva sorpreso mentre cercava di forzare la cassaforte del negozio.

La 17esima esecuzione in Florida

Quest’anno la Florida ha eseguito 17 esecuzioni, più di qualsiasi altro Stato americano. Con quella di Randolph, nel 2025 si sono registrate 44 esecuzioni negli Stati Uniti, il numero più alto dal 2010, quando furono giustiziati 46 detenuti. Trentasei delle esecuzioni di quest’anno sono state compiute tramite iniezione letale, tre tramite fucilazione e cinque tramite ipossia da azoto. L’uso di questa sostanza è stato denunciato dagli esperti delle Nazioni Unite come “crudele e disumano”.