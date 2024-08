Diesel al posto della benzina, gravi danni al motore: automobilisti pronti a fare causa al distributore

Un distributore di carburante, al posto della benzina ha erogato diesel. Un grave errore che è costato caro a decine di auto e moto che hanno riportato danni al motore e la cui riparazione, in alcuni casi, ha superato i mille euro. Ad accorgersi di quanto accaduto ad un distributore che si trova a Firenze in viale Europa sono stati i meccanici interpellati dai tanti automobilisti: nei serbatoi in cui andava messa la benzina c’era invece il diesel. I casi sarebbero decine: la notizia ha cominciato a circolare su Facebook e almeno 15 automobilisti si sono ora rivolti a un legale per presentare un esposto collettivo con cui chiedere un risarcimento per danni.

Come è possibile erogare diesel al posto della benzina?

Ma come è stato possibile erogare diesel al posto della benzina? Tra le ipotesi c’è quella che ci sia stato un problema tecnico o un errore nel riempimento delle cisterne degli impianti. I gestori del distributore hanno ricevuto già diverse richieste danni e le hanno indirizzate agli uffici della società proprietaria delle pompe.

È difficile che ad essersi sbagliati siano stati gli automobilisti. La pistola del diesel è incompatibile con il bocchettone di un veicolo a benzina essendo più grande. Le persone danneggiate che intendono presentare ricorso devono essere munite di scontrino che attesti il rifornimento effettuato al distributore e la fattura del meccanico che ha riparato l’auto o la moto in questione.

Che “sintomi” hanno avuto le auto?

I “sintomi” classici manifestati dalle auto sono quelli legati al carburante errato: spegnimenti, andatura a singhiozzo e difficoltà a reggere il minimo.

L’allarme è stato lanciato sul gruppo Facebook “Sei di Gavinana se… 2.0”. Si è poi passato ad un gruppo Whatsapp in cui, a quanto pare, continuano ad aggiungersi persone. E non solo auto danneggiate: una donna ha raccontato di aver speso 80 euro per riparare il suo scooter che aveva il serbatoio pieno di diesel.