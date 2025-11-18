Una bambina di due anni è stata portata venerdì sera al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, nel Bellunese, a causa di febbre, tosse e difficoltà respiratorie persistenti da alcuni giorni. I medici hanno effettuato una valutazione clinica e non hanno rilevato criticità immediate, prescrivendo una terapia da seguire a domicilio e monitoraggio costante. La famiglia, pur preoccupata per le condizioni della piccola, ha seguito le indicazioni del personale sanitario, convinta che la situazione fosse sotto controllo.

Il malore improvviso e i tentativi di soccorso

Poche ore dopo la dimissione, nel pomeriggio di sabato, le condizioni della bambina sono improvvisamente peggiorate. La piccola ha accusato un forte affanno respiratorio, accompagnato da un malore improvviso. I genitori hanno subito contattato i soccorsi, e il personale del 118 ha tentato manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvarla. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e spinto la famiglia a presentare un esposto, chiedendo chiarimenti sulle reali condizioni cliniche della bambina al momento della dimissione.

Inchiesta della Procura e indagine interna

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta contro ignoti per accertare le cause del decesso. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per stabilire se la bimba soffrisse di una patologia non individuata in ospedale. Parallelamente, l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna per verificare il percorso clinico seguito in Pronto soccorso e la decisione di dimettere la piccola, al fine di chiarire eventuali responsabilità.