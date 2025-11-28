Dopo la morte di 25 persone per rabbia, a Giacarta, in Indonesia, è entrata in vigore una nuova legge che introduce il divieto del commercio e del consumo di carne di cane, gatto e pipistrello. Le sanzioni andranno da un ammonimento scritto alla chiusura delle attività e alla revoca della licenza per chi non rispetta il divieto, che avrà un periodo di sei mesi di transizione prima di essere applicato. Secondo Dog Meat Free Indonesia, ogni mese nella capitale vengono macellati circa 9.500 cani, il 97% dei quali trasportati illegalmente da aree del Paese dove la rabbia è endemica.

La decisione divide però l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. In un documentario di AFP girato in Indonesia, si chiede a un uomo in procinto di mangiare un piatto a base di carne di cane se sia d’accordo con il divieto. La sua risposta non lascia spazio a interpretazioni: “Non dovrebbe esserci nessuna proibizione. Dio li ha creati perché fossero mangiati. Non bisogna guardare solo al lato negativo, ma anche ai benefici”. Un sondaggio commissionato da DMFI nel 2021 mostrava però che il 93% degli indonesiani respingeva il commercio di carne di cane e ne auspicava il divieto. Insomma, sul tema la popolazione è divisa.