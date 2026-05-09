Una sentenza destinata a fare discutere e che potrebbe avere importanti conseguenze nel mondo della scuola. Il Tar ha infatti riconosciuto il diritto di una docente della provincia di Treviso a conoscere il contenuto delle segnalazioni presentate nei suoi confronti e anche l’identità di chi le ha formulate. Una decisione considerata significativa per la tutela della dignità professionale degli insegnanti.

La vicenda nasce dopo alcune lamentele avanzate da un rappresentante dei genitori nei confronti di un’insegnante con molti anni di esperienza. La docente era stata convocata dal dirigente scolastico per discutere delle contestazioni ricevute, senza però poter prendere visione diretta della documentazione.

Alla richiesta di accedere agli atti, il preside aveva opposto un netto rifiuto, sostenendo che il documento fosse coperto da ragioni di privacy e che non si trattasse di un atto ufficiale prodotto dalla scuola. Secondo l’istituto, inoltre, mancava un interesse concreto e diretto della docente ad accedere alle segnalazioni.

All’insegnante erano state riferite soltanto contestazioni generiche, senza dettagli precisi sui contenuti delle accuse o sull’identità di chi le aveva presentate.

Il ricorso della docente e la decisione dei giudici

Di fronte al diniego della scuola, la docente ha deciso di rivolgersi alla Gilda degli insegnanti di Treviso e all’avvocato D’Angelo, avviando un ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Alla base dell’azione legale vi era la necessità di difendere la propria immagine professionale e personale. La docente riteneva infatti indispensabile conoscere esattamente quanto era stato scritto sul suo conto per poter eventualmente replicare e tutelarsi.

Il Tar ha accolto integralmente il ricorso, respingendo le motivazioni presentate dall’amministrazione scolastica. I giudici hanno chiarito che il diritto di accesso agli atti esiste anche quando il documento non sia stato redatto direttamente dalla scuola, ma semplicemente acquisito dall’istituto.

Particolarmente rilevante anche il passaggio relativo all’identità dell’autore delle segnalazioni. La scuola aveva chiesto che il nominativo venisse oscurato, ma il Tar ha disposto l’ostensione completa del documento. Nella sentenza si legge infatti che “non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti”.

La Gilda: “I docenti sempre più spesso bersaglio di accuse anonime”

La decisione è stata commentata con favore dalla Gilda degli insegnanti di Treviso. Michela Gallina, coordinatrice provinciale del sindacato, ha definito la pronuncia particolarmente importante in un periodo storico in cui molti insegnanti si trovano sempre più spesso al centro di segnalazioni da parte di genitori e studenti.

Secondo Gallina, troppo frequentemente chi presenta accuse o lamentele sceglie di nascondersi dietro l’anonimato, senza assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni e delle possibili conseguenze sulle persone coinvolte.

La coordinatrice della Gilda ha inoltre sottolineato come non sempre i dirigenti scolastici riescano a fermare questa deriva. Accuse formulate con superficialità o in momenti di forte emotività, spiega il sindacato, possono infatti avere pesanti ricadute sulla reputazione e sulla serenità professionale degli insegnanti.

Per questo motivo la sentenza del Tar viene considerata un importante precedente giuridico, capace di rafforzare le tutele nei confronti dei professionisti della scuola.

Una sentenza che può diventare un precedente importante

Secondo la Gilda, la pronuncia del Tar potrebbe avere anche un effetto deterrente contro comportamenti ritenuti lesivi della dignità degli insegnanti. Sapere che le segnalazioni non potranno più restare anonime potrebbe infatti scoraggiare accuse formulate con leggerezza o senza adeguati riscontri.

Michela Gallina evidenzia inoltre come episodi di questo tipo provochino spesso profonde sofferenze personali nei docenti, soprattutto in chi vive il proprio lavoro con grande dedizione e senso di responsabilità.

La coordinatrice conclude auspicando un recupero del rispetto reciproco tra famiglie e scuola, ricordando il ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti nella formazione dei giovani. Da qui anche l’invito a una riflessione più ampia sul linguaggio utilizzato dagli adulti davanti ai figli e sull’importanza di mantenere un confronto corretto e responsabile con il mondo scolastico.