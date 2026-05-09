A meno di un chilometro dal traguardo della prima tappa del Giro d’Italia 2026, una violenta caduta di gruppo ha stravolto il finale della corsa. L’incidente si è verificato a circa 500-600 metri dall’arrivo di Burgas, in Bulgaria, proprio mentre i velocisti stavano preparando la volata finale. Diversi corridori sono finiti a terra, causando la rottura del gruppo e uno sprint caotico tra i pochi rimasti in piedi.

Büyük kaza sonrası her şey dağıldı, Paul Magnier pembe mayoyu aldı! #GirodItalia pic.twitter.com/9J3Umubb8R — Eurosport TR (@Eurosport_TR) May 8, 2026

La maxi-caduta ha condizionato soprattutto alcuni dei favoriti di giornata, tra cui Jonathan Milan, che non è riuscito a lanciarsi nello sprint decisivo su un arrivo già reso complicato dalle strade strette e dalla confusione generata dall’incidente. Paul Magnier, invece, è riuscito a evitare il contatto e a conquistare così la vittoria di tappa e la prima maglia rosa del Giro.