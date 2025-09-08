A Stradella, in Oltrepò Pavese, dove don Daniele Lottari, 40 anni, vicario parrocchiale, è stato aggredito da un gruppo di minorenni nell’oratorio della parrocchia. L’episodio è avvenuto durante le “olimpiadi”, i giochi organizzati per celebrare la fine del centro estivo. I ragazzi hanno preso di mira il sacerdote, colpendolo con un pugno, sputandogli addosso e arrivando a minacciare di bruciare la struttura. La scena si è svolta davanti a numerosi bambini, genitori e animatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato i giovani coinvolti e avviato accertamenti.

Don Daniele ha cercato di smorzare i toni: “Non si è trattato di un problema di sicurezza, come temono alcuni. Sono giovani fragili: dobbiamo accoglierli e aiutarli”. Solidarietà è arrivata dal sindaco di Stradella, Gianpiero Bellinzona, che in un post ha scritto: “Ho portato la mia personale solidarietà, unitamente a quella dell’amministrazione comunale, a don Daniele. A lui e a tutti i presenti va la nostra vicinanza: nessun gesto di violenza potrà oscurare l’impegno e la dedizione del nostro oratorio, punto di riferimento per tante famiglie. Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine”. Sull’episodio si è espresso anche il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio: “Come molti, condivido le parole e l’impegno del presidente Fontana per sostenere lo sviluppo e i servizi del Nord. Don Daniele e il suo oratorio sono una ricchezza per la comunità, e meritano rispetto e protezione”.