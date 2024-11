Spinta da una gelosia estrema, una donna ha accoltellato e ucciso il suo fidanzato in strada perché ha salutato un’altra ragazza. La donna ha tentato di uccidere anche lei. Il tragico episodio è accaduto a González Catán, una città nella provincia di Buenos Aires, in Argentina.

Accoltella il ragazzo per gelosia

Un ragazzo argentino di 23 anni, Mariano Grinspun, ha perso la vita per mano della sua ragazza, Natacha Palavecino, che lo ha aggredito con un coltello per strada.

I due stavano camminando mano nella mano, quando hanno incontrato una ragazza che Mariano conosceva, una sua vecchia compagna di scuola. Il ragazzo l’ha salutata, chiedendole come stava. Un gesto apparentemente innocuo, che però ha scatenato qualcosa nella mente di Natacha. Spinta da un’estrema e innaturale gelosia, la donna ha estratto un coltello dalla borsa e ha aggredito la ragazza. Colpita alla spalla, la ragazza è caduta a terra, riuscendo ad evitare un altro colpo di coltello da parte di Natacha.

Mariano ha deciso così di intervenire. Dopo diversi minuti di colluttazione e di urla, Natacha ha pugnalato il ragazzo al petto. Mariano è caduto a terra ma ha cercato di rialzarsi, nonostante la ragazza continuasse a colpirlo a mani nude. Il ragazzo, poi, non è più riuscito a sollevarsi. Qualcuno dei presenti, che ha assistito alla scena e che si è rivelato fondamentale come testimone oculare, ha chiamato i soccorsi. Per Mariano, però, non c’era più alcuna possibilità e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La storia di Natacha Palavecino

La ragazza che ha accoltellato a morte Mariano Grinspun ha una storia di violenza alle spalle. Natacha Palavecino, infatti, nel 2021 è stata condannata a un anno di prigione per aver accoltellato un suo ex fidanzato, sopravvissuto al tentato omicidio.

Lo stesso Mariano aveva denunciato la ragazza alla polizia per le minacce e le lesioni fisiche subite. Nel 2023 è stato emesso un ordine restrittivo nei confronti di Natacha. Nonostante questo, Mariano aveva deciso di darle una seconda possibilità, sperando di recuperare una relazione che sembrava compromessa.

Dopo la sua tragica morte, scaturita dalla gelosia di una mente tutt’altro che lucida, Natacha rischia diversi anni di prigione per omicidio e per il tentato omicidio della ragazza che Mariano aveva salutato.