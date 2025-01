Il cadavere di una donna è stato mangiato dai suoi carlini dopo che lei è morta nel suo appartamento. Adriana Neagoe, 34 anni, di Târgu Jiu, a nord-ovest di Bucarest, in Romania, non dava più notizie di sé ai suoi familiari da 5 giorni. Non rispondeva ai messaggi e alle chiamate. Per questo i suoi cari si sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

La polizia ei pompieri hanno sfondato la porta e hanno trovato il corpo senza vita e mezzo mangiato di Neagoe sul pavimento. I due cani erano accanto alla padrona, sul cui corpo non c’era alcun segno di violenza, se non quella inconsapevole messa in atto dagli animali per motivi di necessità. Intanto è in corso un’indagine per stabilire le cause del decesso.