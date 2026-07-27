Una donna palestinese incinta, proveniente dal villaggio Qaryut a sud di Nablus e diretta verso un ospedale della città, ha perso il feto dopo che l’ambulanza su cui viaggiava è stata fermata per un controllo al checkpoint di Awarta dall’Idf. Lo rende noto l’agenzia stampa palestinese Wafa. In base a quanto riferito da una fonte medica riportata da Wafa, i soldati israeliani hanno fermato l’ambulanza per controlli per mezz’ora, nonostante la presenza della donna, incinta al sesto mese, che soffriva di un’emorragia.

Quando la donna è arrivata all’ospedale di Nablus, il personale medico ha pronunciato la morte del feto che portava in grembo. Ieri, la Mezzaluna Rossa palestinese e la Ong israeliana Medici per i Diritti Umani avevano lanciato un appello urgente affermando che il blocco militare imposto dall’Idf a Nablus da sabato compromette gravemente l’accesso dei residenti ai servizi sanitari e alle cure di emergenza.