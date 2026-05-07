Sarebbe dovuta tornare al lavoro e i suoi figli a scuola, ma non hanno mai fatto ritorno a casa, come denuncia il marito della donna. “Sonia mi aveva riferito di voler passare qualche giorno di vacanza con i nostri figli e i quattro cani, dunque sapevo che sarebbero partiti alla volta del Friuli. Il rientro era fissato per venerdì 24, ma da lunedì 20 tutti e tre i cellulari risultano non raggiungibili. L’auto è stata trovata nei pressi del Comune di Tarcento dove mi trovo: le ipotesi che si stanno facendo è che possano trovarsi ancora in queste zone o essersi allontanati con qualcuno”. Queste le parole di Yuti Groppi, intervistato dalla Gazzetta di Parma, il quale rilancia l’appello che ha condiviso sui social per la scomparsa della ex moglie Sonia Bottacchiari, di 49 anni, della figlia sedicenne e del figlio quattordicenne, dei loro quattro cani.

Groppi e la ex moglie sono originari di Salsomaggiore nel Parmense ma la denuncia, spiega l’uomo, è stata presentata nei giorni scorsi ai carabinieri di Castell’Arquato, competenti per territorio visto che la donna con i due figli abita nei pressi del comune piacentino, che a loro volta hanno chiesto aiuto ai colleghi friulani, oltre ad aver interessato la Prefettura di Udine e le autorità slovene. In auto avevano caricato le tende e la donna avrebbe indicato all’ex marito, dal quale è separata da una quindicina d’anni, il nome di un campeggio. Ma là non sono mai arrivati. “Abbiamo chiamato la struttura e ci hanno detto di non aver mai visto Sonia e i ragazzi e di non aver ricevuto prenotazioni”, dice al quotidiano piacentino Libertà Jodi Groppi, fratello di Yuri, in Friuli anche lui per accompagnarlo. Sulla Chevrolet le tende non c’erano più. Tra le ipotesi anche che la vacanza sia continuata a bordo di un’altra vettura sulle montagne della zona. Tuttavia, nota Jodi, “lei doveva tornare al lavoro e i ragazzi a scuola”.