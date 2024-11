Donna si salva dallo stupro grazie al gesto antiviolenza delle 4 dita

Un uomo di 38 anni è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Roma Centro con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna di 39 anni. L’episodio si è verificato sabato 2 novembre nei pressi della Stazione Termini. I carabinieri sono intervenuti prontamente in via Einaudi, rispondendo al gesto antiviolenza “Signal for Help” fatto dalla donna, che era trattenuta dall’uomo con una mano. Il segnale, che consiste nel chiudere la mano mostrando il pollice dentro il palmo, è stato riconosciuto come una richiesta di aiuto.

Tentativo di fuga e arresto

Una volta fermata la coppia e richiesti i documenti, l’uomo ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento di circa 200 metri, uno dei militari è riuscito a bloccarlo e condurlo in custodia. La vittima ha poi denunciato che l’uomo l’aveva avvicinata nella zona della piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione, offrendole crack. Dopo che la donna ha rifiutato la sua richiesta di un rapporto sessuale, l’uomo avrebbe reagito con minacce e molestie fisiche.

L’intervento dei carabinieri

Per evitare conseguenze peggiori, la donna ha finto di accettare la richiesta dell’uomo, suggerendo di spostarsi in una zona più frequentata. È stato qui che la 39enne è riuscita ad attirare l’attenzione della pattuglia grazie al gesto di segnalazione. L’uomo è stato posto in custodia cautelare e, durante la perquisizione, gli sono stati trovati un coltello da cucina e una piccola quantità di hashish (1,45 grammi), che sono stati sequestrati dalle autorità.