Donna trovata morta in un campo con una ferita alla testa a Foiano della Chiana

Letizia Girolami, una donna di 72 anni originaria di Roma, è stata trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, dopo essere scomparsa il pomeriggio di sabato 5 ottobre. Il suo corpo è stato rinvenuto a breve distanza dalla sua abitazione, circondato dalle campagne toscane. Sulla testa della donna è stata individuata una ferita, che sembra essere stata causata da un corpo contundente. Questo elemento ha subito portato gli inquirenti a considerare l’ipotesi di omicidio, anche se non si esclude completamente l’eventualità di una caduta accidentale. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto.

Chi era Letizia Girolami?

Letizia Girolami era una psicoterapeuta romana che si era trasferita da diversi anni a Foiano della Chiana, dove viveva in un casolare insieme al marito. Oltre alla sua attività professionale, che svolgeva sia a livello locale sia nella Capitale, Letizia era nota per organizzare riti sciamanici e sessioni di guarigione con il tamburo. Questa pratica, descritta anche sulla sua pagina Facebook professionale, attirava numerosi clienti, inclusi stranieri che avevano scelto la Toscana come luogo di residenza.

La donna aveva uno studio a Roma, dove tornava frequentemente, ma la sua nuova vita era radicata nelle colline aretine, in un contesto naturale che sembrava perfetto per il tipo di attività olistiche che proponeva.

Le ultime ore e il ritrovamento

Sabato sera, il marito di Letizia, un artista canadese coetaneo della donna, ha contattato la figlia dopo essersi preoccupato per il mancato ritorno della moglie. La figlia, in vacanza all’estero, ha immediatamente allertato le autorità. Le ricerche sono partite rapidamente e, poche ore dopo, i soccorsi hanno fatto la tragica scoperta del corpo della 72enne.