Una donna residente a Farra d’Alpago (Belluno), di 58 anni, è stata trovata priva di vita ai lati di una strada asfaltata che collega Farra alla frazione di Spert non lontano dalla sua abitazione. La donna è stata ritrovata con il copro seminudo. A dare l’allarme è stato il vicino.

Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, il decesso risalirebbe alla scorsa notte e i segni trovati sul corpo non sembrerebbero essere riconducibili ad una caduta. I Carabinieri e il magistrato di turno si sono recati sul posto per fare gli accertamenti di rito e al momento non hanno rilasciato dichiarazioni.