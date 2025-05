Sul web cercava “come togliere il sangue dal materasso” e come “come avvelenare una persona”. Anche questi indizi hanno portato la scorsa notte al fermo della nuora di Stefania Camboni, la donna di 58 anni uccisa ieri a Fregene, sul litorale romano, nel suo appartamento con diverse coltellate: Giada Crescenzi, 30 anni, è accusata di omicidio.

Non si esclude che la 58enne di Fregene sia stata uccisa nel sonno e che, dopo il delitto, sia stata approntata una messa in scena per simulare una rapina. Nei pressi dell’abitazione infatti è stata trovata l’auto della vittima, adagiata a bordo strada contro una grata divelta, e a poca distanza anche il suo portafogli. Sul materasso del letto di Stefania Camboni è stata trovata un’ampia macchia di sangue nascosta da un copriletto, forse la macchia che la nuora fermata aveva cercato di rimuovere cercando consigli sul web. Ricerche scoperte dagli inquirenti dopo l’analisi del cellulare sequestrato.

Sullo sfondo un rapporto complicato con Stefania Camboni con la quale Crescenzi e il compagno condividevano casa. Su alcuni gruppi social Giada Crescenzi infatti aveva chiesto aiuto per trovare una nuova sistemazione per lei e il compagno, segno forse che i rapporti in famiglia erano molto tesi.