Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso Napoli nelle prime ore del mattino di domenica 12 ottobre. Una donna di 30 anni è stata aggredita e violentata in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. L’uomo accusato dell’abuso è un 29enne di origini marocchine, in Italia senza regolare permesso di soggiorno. Secondo la ricostruzione della polizia, la violenza si è consumata intorno alle 5 del mattino, quando la vittima stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con amici. L’aggressore l’avrebbe avvicinata alle spalle, bloccata e trascinata a terra, costringendola con la forza a subire l’abuso.

Una passante, attirata dalle grida della giovane, ha immediatamente chiesto aiuto a una guardia giurata di servizio davanti all’ex sede del Tribunale. È stata proprio questa tempestiva segnalazione a permettere l’arrivo rapido delle forze dell’ordine sul posto.

Il fermo e l’intervento dei cittadini

Nel frattempo, alcuni passanti erano intervenuti per bloccare l’aggressore, impedendogli la fuga. L’uomo, che secondo le prime informazioni era sotto l’effetto di alcol, è stato trovato accasciato a terra dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. La donna, in evidente stato di shock, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato lesioni ed ecchimosi compatibili con la violenza subita. Per lei i sanitari hanno emesso una prognosi di 21 giorni.

Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Le reazioni e il contesto di degrado

L’aggressione ha riacceso l’attenzione sul degrado che da anni caratterizza la zona di Porta Capuana, un’area un tempo sede del Tribunale e della Pretura, oggi spesso segnalata per problemi di sicurezza e abbandono. I residenti denunciano da tempo la mancanza di controlli e di interventi di riqualificazione, più volte promessi ma mai pienamente realizzati.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso vicinanza alla vittima e ha lodato il coraggio dei cittadini intervenuti: “Tutti abbiamo il dovere di non voltarci dall’altra parte dimostrando sempre di aver fiducia in coloro che operano per garantire alti livelli di sicurezza”.