Avevano appena partecipato alla messa mattutina domenicale delle 7 al santuario mariano di Monte Berico, a Vicenza, quando sono state travolte sul marciapiede da un’auto. A travolgere le due fedeli, una donna di 80 anni e una settantacinquenne, è stata un’auto parcheggiata che è stata colpita e catapultata in avanti da una Volvo, guidata da un anziano che sembra aver perso il controllo della vettura appena imboccata la zona di parcheggio delle auto. Delle due, una è stata colpita e scaraventata a terra, riportando un trauma cranico e alcune contusioni, mentre leltra si è presentata da sola in ospedale.

La dinamica dell’incidente

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire ed è al vaglio della polizia locale di Vicenza che stava svolgendo, come ogni domenica, il servizio di controllo a Monte Berico, vista la presenza di centinaia di persone tra fedeli e turisti che affollano questo luogo sacro. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro auto. A prestare i primi soccorsi gli agenti della polizia locale che hanno contatto i sanitari del Suem 118. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo alla guida della Volvo avrebbe improvvisamente sterzato sulla sua sinistra accelerando ma non è chiaro se la manovra sia stata eseguita a causa di un malore o di una distrazione. A quel punto la station wagon come un proiettile si è schiantata contro una Polo che è stata così lanciata sul marciapiede.

Il botto è stato così forte da richiamare l’attenzione anche dei fedeli che erano all’interno della Basilica per la santa messa successiva. Nell’attesa di capire e ricostruire la dinamica dell’incidente si apre anche la questione della sicurezza del piazzale della Vittoria dove, in particolare di domenica, sono centinaia le auto che ruotano all’interno del parcheggio, in molti casi lasciate in sosta in modo non regolare e dove i marciapiedi non sono protetti da parapetti che separano la strada dal camminamento che si affaccia sulla città.