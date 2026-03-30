Un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco all’ingresso dell’istituto Mariano Moreno, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, uccidendo un compagno di 13 anni e ferendone almeno altri otto. L’attacco è avvenuto poco dopo le 7 del mattino, mentre gli studenti erano radunati per l’alzabandiera. Secondo il segretario di governo del comune di San Cristóbal, Ramiro Muñoz, il giovane ha estratto dallo zaino un fucile da caccia e sparato circa cinque colpi nel cortile della scuola.

Un adolescente di 13 anni, ferito gravemente al volto e al collo, è deceduto poco dopo in ospedale. Un 15enne è ricoverato in condizioni gravissime, mentre altri sette ragazzi hanno riportato ferite di minore entità. Decisivo è stato l’intervento di un assistente scolastico, che si è lanciato contro l’aggressore riuscendo a disarmarlo, prima che la polizia lo fermasse.

Un video girato all’interno della scuola, diffuso sui social e dai media locali, mostra gli spari e la fuga di studenti e personale. L’edificio è stato evacuato e posto sotto sequestro. In seguito all’attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle lezioni per l’intera settimana, mentre le autorità avviano accertamenti sulle cause dell’episodio, lasciando la comunità locale sotto shock.