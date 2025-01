Dopo l’ennesima lite uccide il figlio di 34 anni con un colpo di fucile. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di domenica a Ornavasso, nella bassa Val d’Ossola, davanti alla madre della vittima. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il padre, esasperato dal figlio, affetto da problemi di tossicodipendenza e con atteggiamenti spesso violenti nei confronti della madre, ha compiuto il gesto al culmine di una lite. E’ stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Inutile l’arrivo del personale del 118, per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

L’arresto del padre

Il padre è stato condotto in carcere ed è stato ascoltato dai carabinieri fino a tarda notte. L’arma utilizzata per l’omicidio è stata sequestrata, così come gli altri quattro fucili, tutti detenuti regolarmente dal 63enne. L’abitazione dove è avvenuto il delitto è stata posta sotto sequestro.