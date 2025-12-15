Poteva finire con una normalissima constatazione amichevole un banale incidente tra due auto a Milano che invece alla fine ha causato un ferito grave, il conducente di una delle due auto che per non fare allontanare la controparte si è aggrappato all’altra macchina ed è stato trascinato per cento metri.

Trentenne in codice rosso al Fatebenefratelli

Ora l’uomo, un trentenne, si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli. Non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita. È accaduto intorno alle 17 in viale Marche, nella zona Nord.

Le due auto hanno avuto un sinistro, e i due conducenti sono scesi, hanno litigato e uno dei due ha deciso di andarsene. A quel punto il trentenne si è aggrappato alla vettura ma l’altro ha ugualmente ingranato la marcia ed è partito trascinandolo per circa cento metri fino all’incrocio con via Murat.

Ora la Polizia locale lo sta cercando, mentre i soccorritori hanno trasportato il ferito, cosciente e con contusioni multiple, in codice rosso, all’ospedale Fatebenefratelli.