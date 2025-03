A partire dallo scorso 7 marzo sono in fase di attivazione su 26 nuove tratte i dispositivi Tutor, installati nei mesi scorsi sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Con questi nuovi dispositivi le tratte autostradali coperte da Tutor sono in totale 178 con un totale di 1800 chilometri monitorati.

Autostrade: le 26 tratte in cui verranno installati i Tutor

Il piano di implementazione prevede l’attivazione progressiva di queste 26 nuove tratte che si trovano nelle seguenti autostrade:

7 nuove tratte sulla A1 Milano-Napoli, di cui 4 tra Chiusi e Monte San Savino in entrambe le direzioni, 1 tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione Roma, e 1 tra l’Area di Servizio Tevere e Fabro in direzione Firenze.

5 tratte sulla A27 Mestre-Belluno, tra il bivio con la A4 Milano-Brescia e lo svincolo con la Pedemontana.

5 tratte sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Saronno e Lomazzo Nord, sia in direzione Chiasso che in direzione Lainate.

4 nuove tratte sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pesaro e Rimini Sud in entrambe le direzioni.

5 tratte sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini e Prato Est, sempre in entrambe le direzioni.

Le infrazioni che rileveranno i nuovi Tutor

Grazie a un complesso sistema di algoritmi, radar, telecamere e server periferici, la piattaforma gestisce e integra diversi dati in tempo reale. Con le nuove tecnologie è possibile infatti controllare i sorpassi dei mezzi pesanti, monitorare il rispetto dei limiti di massa consentiti, accertare la velocità di transito e rilevare veicoli contromano. È anche possibile verificare la velocità media del veicolo segnalando eventuali superamenti dei limiti. Inoltre, è possibile monitorare la circolazione su corsie non consentite e verificare il rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti.