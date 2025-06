Una tragica notizia ha colpito il mondo del motorsport italiano: Matteo Doretto, pilota friulano di soli 21 anni, è morto nella mattina di mercoledì 11 giugno durante un test pre-gara in Polonia, nella regione di Varmia-Masuria, tra le località di Elangowo e Pasym. Doretto, campione italiano junior in carica, stava partecipando alle prove per l’Orlen Oil Rally Poland – Rajd Polski, quarta tappa del Campionato Europeo di rally nella categoria riservata ai giovani. Alla guida della sua Peugeot 208 Rally4, Doretto è uscito di strada per cause ancora da accertare e ha impattato violentemente contro un albero.

Soccorsi inutili per il giovane pilota

Secondo le informazioni riportate dai media polacchi e dalla radio nazionale RMF FM, l’impatto è stato talmente violento che il giovane pilota è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il suo navigatore, Samuele Pellegrino, 26 anni, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e ha dato l’allarme. I Vigili del Fuoco locali, intervenuti rapidamente sul posto, hanno estratto Doretto dalla vettura. Tuttavia, come ha confermato alla radio Radio Olsztyn il portavoce dei soccorritori Grzegorz Rozanski, “il pilota era intrappolato nel veicolo” e nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.