“Nel 2025, quasi 350 mila studenti under18 hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell’anno, pari al 23% della popolazione scolastica minorenne, dato in aumento rispetto al 2024 (20%)”.

Droghe, la relazione annuale in Parlamento

E’ quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia diffusa oggi.

Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, mentre si osserva “una crescente diffusione di prodotti ad alta potenza e di Nuove Sostanze Psicoattive (Nps), in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi”.

Psicofarmaci assunti senza prescrizione

Tra gli studenti di 15-19 anni, “dopo la flessione osservata tra il 2022 e il 2024, si osserva una ripresa dei consumi di numerose sostanze, tra cui stimolanti, cocaina, allucinogeni, oppiacei, catinoni sintetici, oppioidi sintetici e ketamina, mentre la cannabis, pur restando la sostanza più diffusa tra i giovani, mostra un lieve calo”.

Tra gli studenti in questa fascia d’età oltre il 26% riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale. Il fenomeno dell’uso combinato di sostanze vede poi coinvolti anche gli psicofarmaci assunti senza prescrizione medica: l’11% ne ha fatto uso nel 2025.