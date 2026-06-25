La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa allo scontro tra Italia e NATO sulle basi Usa, con le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte che in un’intervista a Fox News ha parlato di 500 jet decollati dall’Italia in direzione dell’Iran. “Aerei Usa, bufera Italia-Nato”, titola La Stampa. “Tensione sulle basi Nato”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Guerra illegale all’Iran: l’Italia è stata complice”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Scontro sulle basi Ue” (La Repubblica).

“Tensione sulle basi Nato” (Il Corriere della Sera).

“Una politica senza esperienza”, di Ernesto Galli della Loggia: “Giuro che non ho davvero nulla contro Silvia Salis, la gentile signora che oggi è sindaca di Genova dopo essere stata una celebre atleta del lancio del martello. Confesso che tuttavia sarei a dir poco perplesso se in occasione del prossimo appuntamento elettorale, Salis, eventuale vincitrice alla testa del «campo largo», dovesse diventare presidente del Consiglio del governo italiano. Per una ragione assai semplice”.

“Aerei Usa, bufera Italia-Nato” (La Stampa).

“Conti correnti, controlli fiscali triplicati” (Il Sole 24 Ore).

“Dalle basi italiane 500 voli verso l’Iran. È polemica su Rutte” (Il Messaggero).

“La compiacenza di Mark”, di Guido Boffo: “Perché Mark Rutte fa di tutto per compiacere (e tranquillizzare) Donald Trump? Probabilmente perché è il segretario della Nato nella fase peggiore dell’Alleanza da quando è stata costituita, il 4 aprile 1949 con la firma del trattato dell’Atlantico del Nord. Si potrebbe obiettare che spesso, il suo, è un eccesso di zelo. Ma la solerzia fa parte del carattere di Teflon Mark, come è stato ribattezzato dai giornalisti olandesi, per sottolineare l’indubbia capacità di resistere a crisi e terremoti durante i quasi 14 anni filati da primo ministro”.

“Rutte, il dissenNATO” (Il Giornale).

“Saluti e basi” (Il Manifesto).

“Guerra illegale all’Iran: l’Italia è stata complice” (Il Fatto Quotidiano).

“I rappresentanti di lista”, di Marco Travaglio: “Torna a grande richiesta la frottola della vittoria ucraina sulla Russia. Guardacaso, subito dopo che Trump – chiuso l’inglorioso capitolo Iran – ha promesso di rimetter mano all’Ucraina; e alla vigilia del vertice Nato di Ankara, dove Rutte e gli altri camerieri di Zelensky vogliono spillare agli sfiniti Stati membri altri 60 miliardi di aiuti…”.

“Il patto tra le religioni: Insieme per l’Italia” (Avvenire).

“Miliardi spariti. I segreti di Conte” (Libero).

“L’ex premier chiede spiegazioni e non spiega mai”, di Alessandro Sallusti: “Giuseppe Conte, ex premier e leader dei Cinque Stelle, ha detto ieri che “Giorgia Meloni è doveroso venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al Paese” sulle dichiarazioni del segretario Nato circa l’uso delle basi americane in Italia durante la guerra all’Iran. In realtà i chiarimenti tombali li ha già forniti il ministro Crosetto che ha liquidato la faccenda come una gigantesca bufala”.

“L’Europa di ricatta sulle armi” (La Verità).

“Iran, Rutte svela il bluff di Meloni: Dall’Italia 500 voli Usa” (Domani).