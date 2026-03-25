Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna.

Il Servizio di Sicurezza Interna estone (Iss) ha annunciato che non ci sono state conseguenze per la rete. “Un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente”, ha dichiarato l’Iss in un comunicato stampa. “Il drone è entrato nello spazio aereo estone provenendo dallo spazio aereo russo”, aggiunge il comunicato.

Un altro drone, sempre proveniente dal territorio russo è entrato nello spazio aereo della Lettonia. Il veicolo è stato individuato dall’aeronautica militare e successivamente i sistemi di allarme hanno rilevato un’esplosione nella regione di Krslava.

L’ultima ondata di attacchi in Ucraina

Da lunedì la Russia ha lanciato quasi mille droni contro l’Ucraina, secondo quanto riportato martedì dall’aeronautica militare ucraina. Un’ondata di attacchi diurni su scala insolitamente ampia che hanno causato almeno tre morti. La Russia ha condotto “uno degli attacchi più massicci contro l’Ucraina” con “556 droni d’attacco” lanciati martedì tra le 9:00 e le 18:00 ora locale, oltre ai 392 droni e 34 missili lanciati durante la notte, hanno affermato le forze ucraine.

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