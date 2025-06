Lunedì 2 giugno, due diciottenni padovani sono rimasti bloccati sul Monte Schiara, nelle Dolomiti bellunesi, a un’altitudine di 2.262 metri. I ragazzi stavano affrontando un’escursione in quota quando sono stati colti di sorpresa da una nevicata abbondante e imprevista. Le condizioni meteo sono rapidamente peggiorate, rendendo impossibile sia la prosecuzione del cammino sia il ritorno a valle. In preda alle difficoltà, i due giovani hanno deciso di contattare il 118 alle ore 9.15 del mattino, lanciando l’allarme e richiedendo l’intervento del Soccorso alpino.

Un elicottero è decollato dalla base di Pieve di Cadore, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito un avvicinamento diretto al punto in cui si trovavano i ragazzi. I soccorritori sono stati quindi fatti sbarcare a Forcella Nerville e hanno proseguito a piedi. Fortunatamente, alcuni escursionisti esperti e ben attrezzati, che si trovavano nei pressi, sono riusciti a raggiungere i due giovani e ad accompagnarli in sicurezza a valle, rendendo non necessario il recupero diretto da parte del Soccorso alpino.

Le conseguenze e i costi del salvataggio

Il Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica) ha stabilito che i costi dell’operazione saranno interamente a carico dei due ragazzi, i quali non disponevano di alcuna assicurazione in grado di coprire le spese di soccorso. La cifra, secondo quanto riportato, è particolarmente elevata: si parla infatti di circa 90 euro per ogni minuto di volo dell’elicottero, un importo che può diventare rapidamente insostenibile.

Questo episodio diventa così un monito per tutti gli escursionisti: è fondamentale affrontare la montagna con la giusta preparazione e consapevolezza. Il Soccorso alpino ha ricordato l’importanza di un equipaggiamento adeguato, comprensivo di abbigliamento tecnico, calzature adatte e strumenti per l’orientamento. Inoltre, sottoscrivere un’assicurazione specifica per le attività in montagna può fare la differenza tra una disavventura costosa e un recupero coperto da garanzie.