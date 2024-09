Due anziani degenti legati con le lenzuola al letto, scatta indagine in un ospedale di Napoli

L’ASL Napoli 1 Centro ha avviato un’indagine interna per chiarire i presunti maltrattamenti subiti da due anziani pazienti nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il caso è emerso grazie a una denuncia che ha portato alla luce immagini e video che mostrano i pazienti legati alle sbarre del letto con lenzuola. Le immagini, diffuse da una donna che avrebbe ricevuto e condiviso il materiale girato da uno dei pazienti, ritraggono anche nodi stretti alle caviglie, sollevando gravi preoccupazioni su come questi anziani sono stati trattati.

Un precedente scandaloso

Il caso di presunti maltrattamenti all’ospedale San Paolo non è il primo a sollevare allarmi. Qualche anno fa, l’ospedale era finito sotto i riflettori per una vicenda che vedeva una degente trovata in un letto infestato dalle formiche. Le immagini di quella situazione sconvolgente erano diventate virali, portando a una forte indignazione pubblica e polemiche politiche. Anche in quell’occasione, l’ASL aveva promosso accertamenti interni e il ministero aveva inviato ispettori da Roma per esaminare la situazione. Nonostante le indagini, tutti gli imputati furono assolti.

Motivazioni e risposte dei sanitari

Nel caso attuale, i sanitari del reparto di Neurologia hanno giustificato l’uso delle lenzuola per legare i pazienti come una misura di sicurezza, mirata a prevenire eventuali cadute dai letti. Tuttavia, tale pratica, sebbene possa essere motivata dalla necessità di proteggere i pazienti, dovrebbe essere concordata e comunicata con i familiari dei degenti. La situazione richiede un esame approfondito per verificare se tali misure siano state adottate in conformità con le normative e le migliori pratiche per la sicurezza dei pazienti.