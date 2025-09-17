Un gruppo di giovani attivisti è stato aggredito ieri sera poco dopo le 22 alla fine di un corteo pro Palestina a Roma. In base alle prime ricostruzioni, a scagliarsi contro i partecipanti alla manifestazione sarebbero stati una decina di estremisti di destra con caschi e coltelli, che avrebbero teso loro un agguato mentre stavano tornando a casa in via Lanza, all’incrocio con via Merulana. Tra i manifestanti aggrediti due avrebbero avuto la peggio: uno è stato portato in ospedale con profonde ferite alla testa. Sul caso indaga la Digos, che sta cercando di identificare gli aggressori, fuggiti dopo pestaggio.

L’aggressione sarebbe da considerarsi una rappresaglia seguita a momenti di tensione verificatisi durante il corteo davanti al Carrè Monti, locale di riferimento dell’estrema destra a Roma, soprattutto dell’area afferente a CasaPound. “Alla fine della manifestazione a Roma, nei pressi di via Giovanni Lanza, una squadraccia fascista si è messa a disposizione di chi vuole far tacere i movimenti per la Palestina – le parole dell’ex consigliere Luca Peciola, presente al corteo -. Hanno aggredito con caschi e coltelli ragazzi e ragazze che tornavano a casa. Un ragazzo è stato portato in ospedale. Con diverse ferite alla testa. Dai Meloni parlaci ancora della violenza della Sinistra. Vergogna. Non devono passare! Non passeranno”.