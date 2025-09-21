Due cani sono entrati in organico fra le forze dell’ordine nella contea di Boulder, nel Colorado e precisamente negli uffici dello sceriffo e del procuratore distrettuale.

Nicky Andrews del Denver Post li ha descritti così.

Ares, un pastore tedesco di un anno e mezzo, è la nuova recluta K-9 dell’ufficio dello sceriffo della contea di Boulder, mentre Marlow, un incrocio tra un golden retriever e un labrador di due anni, è stato assunto dall’ufficio del procuratore distrettuale per aiutare nei servizi alle vittime.

Sebbene i due cani non potrebbero svolgere compiti più diversi, riflettono la continua presenza del supporto cinofilo nelle forze dell’ordine.

“È molto bravo a confortare le persone”

Ares, che attualmente frequenta l’accademia, sta ricevendo una formazione per ottenere la certificazione in pattugliamento e rilevamento di stupefacenti.

Nel frattempo, Marlow aiuta le vittime e i bambini a sentirsi più a loro agio durante i procedimenti giudiziari.

“Questo edificio è un posto spaventoso, ci sono persone che una vittima o un testimone non conoscono, e persone in giacca e cravatta che faranno tutte queste domande davvero difficili su cose di cui non vorrebbero parlare nemmeno se avessero una scelta”, ha detto Chris Merkle, un investigatore senior presso l’ufficio del procuratore distrettuale.

Cani in organico per lo sceriffo

Il lavoro di Merkle consiste nell’indagare sui casi in preparazione del processo. Ogni indagine include l’intervista di testimoni, vittime e soccorritori su cosa hanno visto durante l’incidente.

“Ci incontriamo con loro poco prima del processo, in un certo senso spieghiamo loro la logistica del processo e dove e quando dovrebbero presentarsi. Spesso è in quel momento che è coinvolto Marlow”, ha detto Merkle. “Molte volte, quando si parla di nuovo del crimine e in tribunale, si crea molta ansia. È molto bravo a confortare le persone”.

Marlow, che lavora in ufficio da aprile 2024, fa parte dell’organizzazione Canine Companion For Independence che fornisce “cani da assistenza ad adulti, bambini e veterani con disabilità e cani da assistenza a professionisti che lavorano in ambito sanitario, giudiziario penale e scolastico”, secondo il suo sito web. I loro cani non comportano alcun costo per i clienti.

Merkle ha detto che Marlow era stato formato quando hanno iniziato a lavorare. Ma per assicurarsi che Marlow rimanga aggiornato sulla sua formazione, dedicano circa cinque-dieci minuti al giorno a rivedere.

Tra le responsabilità di Marlow c’è quella di calmare le persone, strappare loro un sorriso e persino lasciare loro una scatola di fazzoletti in grembo se ne hanno bisogno.

Il cucciolo è addestrato a rispondere sia all’inglese che allo spagnolo, e ha la capacità di aprire i cassetti, “fare un boop” alle persone per allertarle e appoggiare la parte superiore del corpo o il mento su qualcuno per calmarlo. Marlow può anche saltare sui mobili se necessario, abbaia solo comando e va in bagno solo quando gli viene detto di farlo.

Ares opererà dall’altra parte del sistema, venendo utilizzato per rintracciare i sospettati, rimproverarli tramite morsi e trovare stupefacenti.

Ares ha incontrato per la prima volta il suo addestratore, il vice sceriffo della contea di Boulder Richard Hart, all’inizio di agosto 2024, dopo essere stato prelevato dal Vohne Liche Kennels, con sede nell’Indiana.

Da allora, i due hanno stretto un legame durante le sessioni di allenamento prima di iniziare l’accademia a ottobre. Il piano di Hart è che si diplomeranno e diventeranno certificati in pattugliamento e rilevamento di stupefacenti.

“Abbiamo avuto un paio di mesi per costruire davvero una base di obbedienza. Quindi abbiamo fatto corsi di formazione settimanali con la nostra unità, la nostra unità interna qui all’ufficio dello sceriffo”, ha detto Hart. “Ho imparato molto sull’obbedienza e altri comandi di base, ho avuto molta esposizione, esposizione ambientale, e questo ci ha davvero dato una buona base per iniziare l’accademia. Quindi, anche se siamo lì solo da una settimana, siamo abbastanza avanti”.

Pronti a dare aiuto

Dato che un certo numero di altre agenzie all’interno della contea non hanno unità K-9, Hart ha detto che lui e Ares saranno chiamati ad assistere altre agenzie sulla scena. Hart fa anche parte della US Marshal’s Fugitive Task Force che rintraccia i “fuggitivi violenti”. Ares sarà impiegato anche lì.

I due dovranno inoltre rimanere reperibili, poiché potrebbero essere necessari in qualsiasi momento.

“Se dovessi mandarlo a fare un boccone, dovrei essere in grado di richiamarlo.”

I due K-9 hanno anche vite domestiche molto diverse. A casa, Ares dorme fuori in una cuccia isolata, fornita dall’ufficio dello sceriffo, per evitare di confondere la sua vita lavorativa con quella domestica.

“Non posso davvero portarlo dentro, e ci sono delle ragioni”, ha detto Hart. “Quando facciamo i nostri esercizi di addestramento e andiamo in un edificio vuoto o qualcosa del genere e abbiamo un sospettato esca, ho bisogno che si senta a suo agio a saltare sui mobili, sui banconi, a spingere le porte per aprirle, cose che non vuoi che faccia a casa tua. Se lo portassi a casa mia e gli dicessi di no o lo correggessi per averlo fatto, allora questo potrebbe riversarsi nell’addestramento”.

Nonostante Ares non condivida una casa con il suo addestratore, la coppia condivide il resto del tempo insieme. Hart nutre, porta a spasso, gioca e addestra Ares per assicurarsi che creino un legame che si trasferirà sul posto di lavoro.

“Deve davvero capire solo me”, ha detto Hart. “Prende ordini da me, riceve il suo cibo da me, la sua acqua, sono io a fornire tutto. Tende a ignorare le altre persone, inclusa la mia famiglia. È iper-focalizzato su di me, il che è positivo per il legame di addestramento”.

Hart ha detto che mentre era sulla scena è lui a decidere se rilasciare Ares per un morso e deve assicurarsi che se lascia andare Ares, morderà la persona giusta. Hart ha aggiunto che se Ares dovesse essere rilasciato e poi il sospettato dovesse iniziare a obbedire, Hart deve essere in grado di impedire ad Ares di inseguirlo.

“Devi essere in grado di dimostrare il richiamo verbale e un out verbale con il tuo cane”, ha detto Hart. “In questo momento, ho il controllo su di lui al guinzaglio, ma se dovessi mandarlo a mordere, devo essere in grado di richiamarlo”.

Nel frattempo, Marlow ha una vita domestica simile a quella della maggior parte dei cani, ma fa comunque tutto con Merkle, tra cui camminare un miglio e mezzo ogni mattina alle 4 prima di fare colazione, vestirsi per andare al lavoro e fare il tragitto casa-lavoro.

“È viziato come qualsiasi altro cane perché è così ben educato”, ha detto Merkle. “È semplicemente un bravo ragazzo e gli piace sdraiarsi al sole”.

“È il dipendente più popolare”

Nell’ufficio del procuratore distrettuale, Marlow è sempre vicino a una delle sue tante palline o giocattoli che custodisce gelosamente e con cui gioca spesso nel cortile. Quando è dentro, lo si può trovare a riposare nella cuccia del suo cane nell’ufficio di Merkle, dove spesso le persone si fermano per fargli visita.

“Marlow non ha carenza di visitatori che vengono a salutarlo”, ha detto Merkle. “È il dipendente più popolare”.

Al contrario, Ares si ritrova nell’ampia cuccia sul retro dell’auto di pattuglia di Hart, che rimane accesa per tutto il giorno. Ares ha sempre una cuccia e dell’acqua nella cuccia e viene portato fuori per passeggiate e addestramento durante il giorno.