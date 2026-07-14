Due ciclisti sono deceduti, nelle scorse ore in ospedale, per le ferite riportate a seguito di due incidenti stradali in Trentino Alto Adige. In una clinica in Baviera dove era stata trasferita in condizioni critiche, è morta Laura Viktoria Härtig, una turista tedesca di 30 anni che poco meno di tre settimane fa, nei pressi di passo Sella, con la sua bicicletta da corsa si era scontrata con la moto sulla quale viaggiava l’ex discesista azzurro Peter Runggaldier. Le sue condizioni erano da subito apparse gravi.

All’ospedale di Bolzano si è invece spento un 83enne del posto, che poche ore prima si era scontrato con un’automobile in via Resia.