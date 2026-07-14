Giorgia Meloni non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione durante la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, giorno in cui sono stati uccisi a Capaci vicino Palermo.

La premier, nella giornata di ieri, era a Palermo per la cerimonia ed ha poi tenuto un discorso ringraziando per “L’emozione che mi avete regalato”.