Due corpi mummificati sono stati trovati all’interno di un cunicolo a Roma in zona Cecchignola-Ardeatino. Si tratta di due scheletri umani di persone decedute da almeno dieci anni, un giallo a cui ora si cercherà di dare una risposta in tempi brevi. A trovarli, sabato 24 maggio, sono stati due speleologi di Milano in vacanza a Roma. I due hanno deciso di esplorare questo cunicolo che si trova tra via dei Corazzieri e via di Vigna Murata con tanto di imbracatura e torce.

I due corpi erano rannicchiati uno vicino all’altro e abbracciati. Dopo il ritrovamento, i due speleologi hanno chiamato la Polizia che è intervenuta sul posto con i Vigili del Fuoco che hanno recuperato i corpi prima di portarli all’istituto di medicina legale dell’Università La Sapienza. Sui due corpi verrà fatto il test del Dna per poi provare a fare confronti con le persone scomparse in zona.

Fra le ipotesi quella che i due corpi possano essere di due senza dimora che potrebbero aver utilizzato il cunicolo per trovare riparo durante la notte. Qualcuno potrebbe altrimenti averli nascosti con lo scopo di farli sparire. La cavità si trova non molto lontano dalla stazione della linea B della metro Laurentina ed è attraversata da un fiume sotterraneo che porta acqua al vicino laghetto artificiale dell’Eur.