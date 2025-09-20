Due fratelli sono morti in un incidente stradale avvenuto in località Pecorara lungo la statale 523 Sestri Levante – passo di Centro Croci. Si tratta di due fungaioli che poco dopo le 12 mentre rientravano sullo sterrato hanno, per cause in via di accertamento, perso il controllo dell’auto finendo nel sottostante burrone.

L’incidente poco dopo mezzogiorno

Uno dei due è stato sbalzato fuori dell’abitacolo mentre l’altro è rimasto incastrato tra le lamiere contorte.

L’allarme dato da altri fungaioli ha fatto giungere sul posto i militi della croce rossa di Varese ligure e della pubblica assistenza di San Pietro Vara oltre che dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e i sanitari del 118.

Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita ai due automobilisti deceduti sul posto.