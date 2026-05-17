Per il 18 maggio è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Usb (Unione sindacale di base), insieme all’Usi e ad altre sigle. Lo sciopero coinvolgerà i trasporti, da quelli locali a quelli nazionali, la sanità, la scuola e la pubblica amministrazione. Alla base della mobilitazione, i cui effetti sulla regolarità o meno dei servizi dipenderanno dal tasso di partecipazione e adesione, ci sono rivendicazioni salariali e anche la volontà di dimostrare vicinanza alla Global Sumud Flotilla. Nel dettaglio gli orari della mobilitazione e i servizi garantiti.

Sciopero 18 maggio: trasporti e sanità

Per quanto riguarda i trasporti, lo sciopero generale rischia di incidere duramente sulla regolarità dei servizi. Per il settore ferroviario la protesta inizia alle 21 di domenica 17 maggio, coinvolgendo per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Trenitalia ha poi specificato che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Previste comunque fasce di garanzia dei servizi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A rischio anche il trasporto pubblico locale. A Roma e a Milano, rispettivamente Atac e Atm, stanno già avvisando l’utenza di possibili chiusure e disagi nella giornata di lunedì 18, e in ogni città sarà necessario monitorare l’adesione allo sciopero in giornata. Il settore autostradale si fermerà dalla serata di domenica, mentre l’unico settore escluso dalla protesta resta quello del trasporto aereo.

Per quanto riguarda la sanità, per 24 ore le visite specialistiche programmate, gli esami di laboratorio e gli interventi non urgenti potrebbero essere rimandati, sempre considerando l’adesione per settore. Rimarrà invece garantito il pronto soccorso, così come le cure d’urgenza. Possibili disagi anche negli uffici pubblici, tra cui quelli dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps. Lo sciopero, infine, coinvolgerà anche la scuola: ogni istituto, però, ha voce a sé e tutto dipende dalla partecipazione alla mobilitazione.