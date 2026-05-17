Unitree è tra i protagonisti della rivoluzione cinese dei robot umanoidi, con modelli sempre più avanzati capaci di combattere o eseguire acrobazie spettacolari.

Nei giorni scorsi l’azienda ha però stupito il mondo presentando il GD01, un vero mecha pilotabile da un operatore umano. In un video virale, il CEO Wang Xingxing lo ha guidato mentre si muoveva e sfondava ostacoli, mostrando capacità ancora in fase di sviluppo ma già impressionanti.

Alto circa 2,7 metri e dal peso di circa 500 kg, il robot può passare da modalità bipede a quadrupede con un comando. Commercializzato come primo mecha “di serie”, avrebbe un prezzo di circa 650.000 dollari.