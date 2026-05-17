Per anni molte persone hanno creduto che il riso fosse automaticamente più “light” della pasta. C’è chi lo sceglie quando è a dieta, chi pensa sia più sano e chi lo considera migliore per la glicemia. Ma le cose sono davvero così semplici?

In realtà, quando si parla di diabete e controllo della glicemia, non conta soltanto la quantità di carboidrati presenti in un alimento. Conta soprattutto la velocità con cui questi carboidrati vengono assorbiti dal nostro organismo. Ed è qui che il confronto tra riso bianco e pasta diventa molto più interessante di quanto sembri.

Secondo diversi studi e tabelle sull’indice glicemico, il riso bianco tende ad alzare la glicemia più rapidamente rispetto alla pasta tradizionale, soprattutto se quest’ultima viene cotta al dente. Ma attenzione: non significa che il riso sia “vietato” o che la pasta sia sempre migliore. Tutto dipende da tipo di alimento, cottura, porzioni e abbinamenti.

Cos’è davvero l’indice glicemico

Per capire la differenza tra pasta e riso bisogna partire dall’indice glicemico, spesso abbreviato in IG. L’indice glicemico misura la velocità con cui un alimento contenente carboidrati aumenta il livello di zucchero nel sangue. Più il valore è alto, più rapidamente la glicemia tende a salire.

Gli alimenti ad alto indice glicemico provocano picchi più rapidi di glucosio e insulina, mentre quelli a indice più basso rilasciano energia più gradualmente. Secondo le tabelle pubblicate dal Manuale MSD, il riso bianco può avere un indice glicemico intorno a 72, mentre la pasta si colloca mediamente su valori molto più bassi, intorno a 38-50 a seconda del tipo e della cottura.

Ed è proprio questa la differenza che cambia la risposta glicemica.

Perché il riso bianco alza di più la glicemia

Il motivo principale riguarda la struttura dell’amido. Nel riso bianco raffinato l’amido è più facilmente disponibile e viene assorbito rapidamente dall’organismo. Inoltre, la raffinazione elimina gran parte delle fibre presenti nel chicco integrale, rendendo l’assorbimento ancora più veloce.

La pasta di grano duro, invece, ha una struttura più compatta grazie alla rete glutinica che rallenta la digestione degli amidi. Questo significa che il glucosio entra nel sangue più lentamente.

Secondo diversi approfondimenti nutrizionali, la pasta cotta al dente tende ad avere un impatto glicemico inferiore proprio perché la digestione richiede più tempo. In pratica: il riso bianco può causare un aumento più rapido della glicemia rispetto alla pasta tradizionale.

Ma non tutti i tipi di riso sono uguali

Qui entra in gioco un dettaglio fondamentale che spesso viene ignorato online. Dire “riso” non basta. Esistono enormi differenze tra le varietà. Alcuni tipi di riso hanno un indice glicemico molto più basso rispetto al classico riso bianco raffinato.

Il riso integrale, ad esempio, contiene più fibre e rallenta l’assorbimento degli zuccheri. Anche il riso basmati viene spesso considerato una scelta migliore per chi vuole evitare picchi glicemici troppo elevati.

Diversi esperti sottolineano infatti che il problema principale non è il riso in sé, ma il tipo di riso scelto e il modo in cui viene cucinato.

Anche la cottura cambia tutto

Una delle cose più interessanti è che la glicemia non dipende solo dall’alimento, ma anche dalla cottura.

La pasta molto cotta tende ad avere un indice glicemico più alto rispetto alla pasta al dente. Lo stesso vale per il riso: più viene cotto a lungo, più l’amido diventa facilmente assimilabile. Ed è qui che molte persone commettono un errore senza rendersene conto.

Una pasta scotta può avere un impatto glicemico molto diverso rispetto a una pasta cotta correttamente.

Il dettaglio che molti ignorano: conta il pasto completo

C’è poi un altro aspetto fondamentale: nessuno mangia pasta o riso da soli. La risposta glicemica cambia enormemente in base agli alimenti associati nel piatto.

Proteine, fibre e grassi possono rallentare l’assorbimento dei carboidrati e ridurre il picco glicemico. È per questo che un piatto di pasta con verdure, olio extravergine e proteine ha un effetto diverso rispetto a un semplice piatto di riso bianco consumato da solo.

Anche diversi nutrizionisti sottolineano che concentrarsi esclusivamente sull’indice glicemico del singolo alimento può essere fuorviante. Conta il contesto del pasto.

Cosa dicono gli studi sul rischio diabete

Negli ultimi anni vari studi hanno osservato una possibile associazione tra consumo frequente di riso bianco raffinato e maggiore rischio di diabete di tipo 2, soprattutto in alcune popolazioni asiatiche dove il riso rappresenta una parte molto importante della dieta quotidiana.

Questo non significa che il riso faccia “venire il diabete”, ma che consumare regolarmente grandi quantità di carboidrati ad alto indice glicemico può influenzare il metabolismo nel lungo periodo.

Allo stesso tempo, le diete che includono cereali integrali e alimenti a basso indice glicemico vengono spesso associate a un miglior controllo glicemico e metabolico.

Pasta o riso: quale scegliere allora?

La risposta più corretta è: dipende. Se l’obiettivo è controllare meglio la glicemia, la pasta tradizionale cotta al dente tende generalmente ad avere un impatto più favorevole rispetto al riso bianco raffinato. Ma questo non significa che il riso debba essere eliminato.

La qualità dell’alimento, le porzioni e gli abbinamenti fanno una differenza enorme. Un riso integrale o basmati accompagnato da verdure e proteine può essere perfettamente compatibile con un’alimentazione equilibrata. Il vero problema nasce spesso dagli eccessi e dai piatti troppo raffinati e poveri di fibre.

L’errore che fanno in tanti quando scelgono il riso

Molte persone scelgono il riso pensando automaticamente che sia più leggero o “più sano” della pasta. Ma la realtà nutrizionale è più complessa.

Il riso bianco raffinato può provocare aumenti glicemici molto rapidi, soprattutto se consumato da solo o in porzioni abbondanti.

La pasta, invece, grazie alla sua struttura, tende a rilasciare glucosio più lentamente. Ed è uno dei motivi per cui spesso viene meglio tollerata dal punto di vista glicemico.

La vera differenza non è solo tra riso e pasta

Alla fine, la domanda “cosa alza di più la glicemia?” ha una risposta abbastanza chiara: in generale il riso bianco tende ad avere un impatto glicemico maggiore rispetto alla pasta classica. Ma il punto più importante è un altro.

La glicemia non dipende mai da un singolo alimento isolato. Dipende dall’intera alimentazione, dalla qualità dei carboidrati, dal movimento, dalle quantità e persino dal modo in cui il cibo viene preparato. Ed è proprio questo che molte persone continuano a sottovalutare.