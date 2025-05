Lily e Jack Sullivan, rispettivamente di sei e quattro anni, sono scomparsi lo scorso 2 maggio dalla loro abitazione nella contea di Pictou, una zona rurale della Nuova Scozia, in Canada. I due bambini vivevano con la madre, il patrigno e un fratellino neonato. La loro scomparsa è stata segnalata alla Royal Canadian Mounted Police dalla madre, Malehya Brooks-Murray, che ha raccontato a CTV News di essersi svegliata quella mattina sentendoli giocare nella stanza accanto. Poco dopo, riaddormentatasi per alcuni minuti, al suo risveglio ha scoperto che i piccoli non erano più in casa. Da quel momento sono iniziate le ricerche, che coinvolgono unità cinofile, droni, elicotteri e squadre a piedi, ma finora non hanno prodotto risultati.

Le ipotesi, le polemiche e l’appello della famiglia

Le autorità non escludono nessuna pista: potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario nei boschi circostanti o, nel peggiore dei casi, di un rapimento. Tuttavia, nonostante l’insistenza dei familiari, non è stata ancora emessa un’allerta Amber, sistema di allarme riservato ai rapimenti infantili. Secondo la polizia, mancano le prove concrete per giustificare tale misura, ma la famiglia continua a premere per allargare le ricerche anche ad aeroporti e confini. Intanto, il premier della Nuova Scozia, Tim Houston, ha dichiarato: “In tutta la Nuova Scozia le persone pregano per un esito positivo”.