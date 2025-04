Una bambina di 13 anni e il suo fratellino di 7 sono morti dopo aver mangiato le uova di Pasqua che l’ex compagna del padre aveva avvelenato e regalato loro per le festività. Il regalo era accompagnato anche da un biglietto che recitava: “Con amore, Buona Pasqua”. La drammatica vicenda si è consumata in Brasile e la donna, di 36 anni, è stata arrestata dalla polizia per il duplice omicidio.

Uova di Pasqua avvelenate

L’ex compagna del padre aveva escogitato un piano ben preciso, che aveva come obiettivi principali i due fratellini e la loro madre, Miriam. La 36enne aveva preparato con cura le uova avvelenate, disposte su un vassoio di plastica. Una volta giunte a destinazione, i bambini e la loro madre hanno mangiato le uova sentendosi subito male. Sono stati poi trasportati d’urgenza in ospedale. Il bambino di 7 anni è morto poco dopo aver raggiunto l’ospedale municipale di Imperatriz, mentre la sorella maggiore è deceduta diversi giorni dopo. Per entrambi, i medici hanno stabilito che la causa della morte è da ricollegarsi a uno shock vascolare causato da a un’insufficienza multiorgano dovuta all’avvelenamento. Miriam, la loro madre, è ancora ricoverata e le sue condizioni risultano stabili.

In seguito alla drammatica vicenda, la polizia ha arrestato Jordélia Pereira, l’ex compagna del padre dei due fratellini. La donna ha ammesso di aver comprato il cioccolato ma ha negato di averlo avvelenato. Le indagini hanno chiarito che Pereira aveva acquistato le uova di Pasqua cercando di nascondere la propria identità indossando una parrucca. Le telecamere di sorveglianza del negozio in cui aveva fatto acquisti mostrano le immagini della donna con una scatola di piccole uova di Pasqua in mano, mentre si apprestava a pagare alla cassa con carta di credito. Pereira ha poi ricevuto una chiamata anonima nella quale qualcuno le chiedeva se avesse ricevuto il pacco. “Le prove suggeriscono che il crimine sia stato motivato dalla vendetta e dalla gelosia“, ha dichiarato il segretario del Dipartimento di sicurezza del Maranhão.