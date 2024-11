Approvato mercoledì 20 novembre in via definitiva anche in Senato il nuovo Codice della Strada. La Camera aveva già dato il via libera lo scorso 27 marzo, ora il nuovo Codice della Strada è legge. Entrerà nella vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ultimo passo dopo la firma del presidente della Repubblica. Dunque ci siamo. Nel periodo natalizio cominceremo ad osservare le nuove regole che sono più stringenti. E pure le sanzioni saranno più severe. Molte le novità. Le riassumiamo. Ecco cosa cambia.

Smartphone

Basta stare al volante usando il cellulare. Il telefonino distrae, è fonte di guai. Chi è sorpreso alla guida con lo smartphone in mano rischia una stangata fino a mille euro e la sospensione della patente.

Cani e gatti

Chi abbandona gli animali per strada rischia fino a 7 anni di carcere. Abbandonare, ad esempio, cani e gatti è un atto “crudele e irresponsabile che può mettere a rischio la vita degli animali stessi e degli utenti della strada”.

Velocità

Stretta per chi supera i limiti e novità per il cumulo delle multe. Esempio per chi supera il limite di velocità di 60 km/h pagherà una multa da 855 a 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Ebbrezza

Tolleranza zero per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza. Multe a seconda del tasso alcolemico rilevato. Se è, ad esempio, superiore a 1,5 g/l multa fino a 6 mila euro e arresto da 6 mesi ad un anno. Possibile imporre l’obligo di installare il cosiddetto “Alcolock”, il dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore di un veicolo a motore. È un piccolo etilometro che calcola quanto etanolo (alcol etilico) è contenuto nel sangue. È previsto anche dal Regolamento Europeo. Se il tasso alcolemico è superiore allo zero, l’Alcolock blocca l’avviamento del veicolo. In molti Paesi europei è addirittura obbligatorio per determinate categorie di lavoratori, in testa gli autisti di Scuolabus.

Monopattini

In sintesi: solo con il casco e la targa e mai più contromano. Obbligatoria l’assicurazione. Nelle strade urbane di potrà circolare ma restando sotto i 50 km/h. Per i monopattini elettrici finalmente un po’ di disciplina.

Auto potenti

Niente supercar per tre anni ai ragazzi neopatentati. Alcune deroghe esistono solo per il trasporto dei disabili.