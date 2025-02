Per anni, gli abitanti di Volturara Irpina, un piccolo paese di tremila abitanti in provincia di Avellino, hanno visto Sally accompagnare il dolore della comunità. Questo cane meticcio di quasi quindici anni era sempre presente ai funerali del paese, accovacciandosi davanti alla bara e offrendo la sua silenziosa compagnia ai familiari del defunto. Non si limitava a restare accanto ai cari in lutto, ma spesso seguiva il feretro in chiesa, assistendo alla funzione ai piedi dell’altare. Dopo la cerimonia, accompagnava il corteo funebre fino al cimitero, come un membro della comunità a tutti gli effetti.

Un’intera comunità adottiva

Sally non aveva un padrone, ma era stata adottata dall’intero paese. Gli abitanti la consideravano molto più di una semplice mascotte: era un simbolo di affetto e vicinanza nei momenti più difficili. Domenica scorsa, però, la sua storia ha avuto un tragico epilogo. Un pirata della strada l’ha investita, lasciandola ferita gravemente. I veterinari della Asl hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma ieri Sally si è spenta, lasciando un grande vuoto tra i cittadini.

L’omaggio del paese e un monumento in suo onore

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità, al punto che il sindaco, Marino Sarno, ha voluto renderle omaggio con un messaggio commovente sui social: “Ciao Sally, la tua comunità ti saluta”. Ma il tributo non si è fermato alle parole. Con il sostegno unanime dei cittadini, il sindaco ha annunciato l’intenzione di edificare un piccolo monumento in un’area pubblica del paese, per ricordare per sempre il cane speciale che ha saputo regalare conforto e affetto nei momenti più tristi della vita del paese.