Emilio Fede è morto oggi, 2 settembre, aveva 94 anni. A confermare la notizia al Corriere della Sera, la figlia Sveva. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Il giornalista e conduttore tv era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Chi era Emilio Fede

Emilio Fede è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, protagonista di una carriera lunga e a tratti controversa. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, nel 1931, iniziò il suo percorso nel giornalismo con collaborazioni nei quotidiani locali, per poi approdare alla RAI. Negli anni Settanta condusse il Tg1, divenendo uno dei giornalisti più noti del servizio pubblico.

La svolta arrivò negli anni Ottanta, quando passò alle reti Fininvest, il gruppo televisivo di Silvio Berlusconi. Qui diresse prima il Tg4 e poi il Tg5, di cui fu anche il primo conduttore. Proprio alla guida del Tg4, rimase per oltre vent’anni, fino al 2012, con uno stile riconoscibile: diretto, spesso polemico, a tratti militante. La sua linea editoriale filo-berlusconiana gli valse molte critiche, ma anche un seguito fedele tra il pubblico.

Negli ultimi anni della sua carriera Fede è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui il caso Ruby, che ne hanno inevitabilmente offuscato la figura pubblica. Nonostante ciò, resta un personaggio simbolo della storia della televisione italiana, capace di influenzare il linguaggio giornalistico e di lasciare un’impronta indelebile nel panorama mediatico del Paese.